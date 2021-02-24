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Фотограф показал уникальные кадры северного сияния в Дудинке

Источник:
Sibnet.ru
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Фотограф Таймырского краеведческого музея, Денис Гаськов сделал уникальные кадры северного сияния на трассе Дудинка — Норильск, сообщает Красноярское краевое отделение Русского географического общества.

«Снимал я на реке Енисей и на трассе Дудинка — Норильск, в городе сияния не было видно из-за тумана, а тут — очень красиво, ощущения как будто на другой планете. Настроек дополнительных никаких не использовал, просто длинная выдержка, ручная фокусировка и штатив», — сказал автор.

Профессиональной фотографией Денис Гаськов начал заниматься с 2008 года, когда устроился на работу в музей. Базовые знания об искусстве фотографии получил самостоятельно.



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