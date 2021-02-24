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Ребенок в Томске проверял противогаз и устроил пожар

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МЧС по Томской области

Десятилетний мальчик в Томске устроил пожар, чтобы проверить, как работает противогаз, сообщила в среду пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Двухэтажный деревянный дом на четыре квартиры на Ново-Киевской улице в Томске утром в среду. Из окна квартиры на первом этаже шел дым. Оттуда пожарные спасли мальчика, из квартиры этажом выше – еще двоих детей.

«Десятилетний мальчик решил проверить в действии противогаз. Ребенок поджег бумагу, бросил ее в подпол, а затем в испытуемом средстве защиты спустился вниз», – говорится в сообщении.

В результате пожара в подполе обгорели деревянные конструкции и вещи. Возгорание тушили 22 человека и пять единиц техники. Благодаря бдительности соседей мальчика, которые сразу позвонили в МЧС, пожар удалось ликвидировать быстро.

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