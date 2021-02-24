Начались продажи УАЗ «Буханка» в Китае

Продажи микроавтобусов УАЗ «Буханка» начались в Китае — видео из автосалона опубликовано Twitter.

На видео посетитель или работник дилерского центра обходит машину по кругу.

Официально УАЗ не сообщал о начале экспортных поставок в Китай. Но на сайте UAZ-China представлены четыре модели: Patriot, Pickup, Hunter и MPV («Буханка»).

«Буханка» оснащается бензиновым двигателем ЗМЗ объемом 2,7 литра мощностью 112 лошадиных сил, пятиступенчатой механической коробкой. Привод полный.

Цены на грузопассажирский фургон начинаются от 158,8 тысяч юаней (1,8 миллиона рублей). В России девятиместная версия стоит почти вдвое дешевле — от 850 тысяч рублей.