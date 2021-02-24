НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Начались продажи УАЗ «Буханка» в Китае

Источник:
Sibnet.ru
128 1

Продажи микроавтобусов УАЗ «Буханка» начались в Китае — видео из автосалона опубликовано Twitter.

На видео посетитель или работник дилерского центра обходит машину по кругу.

Официально УАЗ не сообщал о начале экспортных поставок в Китай. Но на сайте UAZ-China представлены четыре модели: Patriot, Pickup, Hunter и MPV («Буханка»).

«Буханка» оснащается бензиновым двигателем ЗМЗ объемом 2,7 литра мощностью 112 лошадиных сил, пятиступенчатой механической коробкой. Привод полный.

Цены на грузопассажирский фургон начинаются от 158,8 тысяч юаней (1,8 миллиона рублей). В России девятиместная версия стоит почти вдвое дешевле — от 850 тысяч рублей.

Тема: Русские машины
«Ниву» в броне и со странным интерьером выставили на продажу
УАЗ вспомнил об испытаниях арктической «Буханки»
«Русский Land Сruiser» задумали создать на базе броневика
Объявлены цены на новый Lada Largus
смотреть все
Авто #Авторынок
Домострой
«Овсянка, сэр»: какой завтрак взбодрит?
Закуски к вину: какие продукты подчеркнут вкус напитка
Почему батареи в доме еле теплые?
Цвет и отражения: пять способов быстро обновить интерьер
Носки и уровень: как хозяйки «убивают» стиральные машины
Проверка без согласия: чем грозит перепланировка квартир?
Все статьи
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
Подробности
•
Древность в 3D: как археологи переписывают историю
•
Как замерзал Техас: кадры аномального холода
•
Упадут или взлетят: как изменятся цены на продукты
•
Готика в Нахаловке: что ждет старинную башню
Как это работает
•
Терпкая и шоколадная: как выбрать хурму
•
Как восстановить гаджет после глубокого разряда аккумулятора
•
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Вертолет с пассажирами вынужденно сел в красноярской тундре
Сибирь 24.02.2021 12:25
Люди выпрыгивали из окон горящего ТЦ Горно-Алтайска. ВИДЕО
Сибирь 24.02.2021 12:10
Непогода оставила Омскую область без автобусного сообщения
Сибирь 24.02.2021 12:07
Жительницу Забайкалья с редкой патологией мозга спасли в Новосибирске
Сибирь 24.02.2021 11:39
Самое популярное
Отец убитой через двери девочки в Чите рассказал о случившемся
5460
Полиция в Кузбассе не приехала на вызов в дом, где убивали девушку
3424
Как замерзал Техас: кадры аномального холода
2518
Первое в мире заражение людей вирусом H5N8 выявили в России
2497
Обсуждение (1)
Актуальные темы
Дела Навального
217
Бывший СССР
36
Человек и космос
101
Русские машины
48
Климатические войны
44
Мультимедиа
Как замерзал Техас: кадры аномального холода
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самое обсуждаемое
36
Суд оштрафовал Навального за клевету на ветерана
31
Полиция в Кузбассе не приехала на вызов в дом, где убивали девушку
31
Капитализация криптовалюты превысила ВВП России
29
МИД Австрии призвал «не рубить сук» в вопросе санкций против России
29
Западный эксперт рассказал о вечных обидах России
Sibnet.Ru