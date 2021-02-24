НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Туризм #Гео #ЧП

Люди выпрыгивали из окон горящего ТЦ Горно-Алтайска. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
197 1

Самый крупный торговый центр Горно-Алтайска «Ткацкий-1», в котором уже находили нарушения противопожарной безопасности, загорелся в среду, люди выпрыгивали из окон на стоящий автобус. В пожаре никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Алтай.

В 10.30 по местному времени в МЧС сообщили о пожаре. Произошло возгорание площадью 1 тысяча квадратных метров в ТЦ «Ткацкий-1». Предварительно, погибших и пострадавших нет, причина устанавливается, сообщило ГУ МЧС по региону.

«Пожарные, когда прибыли, вывели 13 человек, остальные эвакуировались сами, в том числе на автобус из окна второго этажа», — сообщила представитель пресс-службы регионального МЧС.

По словам очевидцев, возгорание произошло в районе кафе и парикмахерской.

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин поручил провести проверки на предмет соблюдения пожарной безопасности в торговых центрах и крупных магазинах Горно-Алтайска и Республики Алтай.

Кроме того, руководитель региона поручил отдельно проверить соблюдение противовопожарной безопасности в образовательных учреждениях и на объектах с круглосуточным пребыванием детей и пожилых людей.


Еще по теме
Вертолет с пассажирами вынужденно сел в красноярской тундре
Пара пьяных новосибирцев застряла на снегоходе на Оби
Землетрясение произошло в Туве
СК задержал ответственных за обрушение фабрики в Норильске
смотреть все
Республика Алтай #ЧП #Происшествия
О самом главном
Браслеты судьбы: что означают линии на запястье
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Названы обреченные на любовную неудачу пары по гороскопу
Все статьи
Подробности
•
Древность в 3D: как археологи переписывают историю
•
Как замерзал Техас: кадры аномального холода
•
Упадут или взлетят: как изменятся цены на продукты
•
Готика в Нахаловке: что ждет старинную башню
Как это работает
•
Терпкая и шоколадная: как выбрать хурму
•
Как восстановить гаджет после глубокого разряда аккумулятора
•
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Вертолет с пассажирами вынужденно сел в красноярской тундре
Сибирь 24.02.2021 12:25
Люди выпрыгивали из окон горящего ТЦ Горно-Алтайска. ВИДЕО
Сибирь 24.02.2021 12:10
Непогода оставила Омскую область без автобусного сообщения
Сибирь 24.02.2021 12:07
Жительницу Забайкалья с редкой патологией мозга спасли в Новосибирске
Сибирь 24.02.2021 11:39
Самое популярное
Отец убитой через двери девочки в Чите рассказал о случившемся
5460
Полиция в Кузбассе не приехала на вызов в дом, где убивали девушку
3424
Как замерзал Техас: кадры аномального холода
2518
Первое в мире заражение людей вирусом H5N8 выявили в России
2497
Обсуждение (1)
Актуальные темы
Дорожные войны
44
Раскопали в Сибири
69
На грани науки
113
Человек и еда
55
О любви и нравах
84
Мультимедиа
Как замерзал Техас: кадры аномального холода
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самое обсуждаемое
36
Суд оштрафовал Навального за клевету на ветерана
31
Полиция в Кузбассе не приехала на вызов в дом, где убивали девушку
31
Капитализация криптовалюты превысила ВВП России
29
МИД Австрии призвал «не рубить сук» в вопросе санкций против России
29
Западный эксперт рассказал о вечных обидах России
Sibnet.Ru