Люди выпрыгивали из окон горящего ТЦ Горно-Алтайска. ВИДЕО

Самый крупный торговый центр Горно-Алтайска «Ткацкий-1», в котором уже находили нарушения противопожарной безопасности, загорелся в среду, люди выпрыгивали из окон на стоящий автобус. В пожаре никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Алтай.

В 10.30 по местному времени в МЧС сообщили о пожаре. Произошло возгорание площадью 1 тысяча квадратных метров в ТЦ «Ткацкий-1». Предварительно, погибших и пострадавших нет, причина устанавливается, сообщило ГУ МЧС по региону.

«Пожарные, когда прибыли, вывели 13 человек, остальные эвакуировались сами, в том числе на автобус из окна второго этажа», — сообщила представитель пресс-службы регионального МЧС.

По словам очевидцев, возгорание произошло в районе кафе и парикмахерской.

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин поручил провести проверки на предмет соблюдения пожарной безопасности в торговых центрах и крупных магазинах Горно-Алтайска и Республики Алтай.

Кроме того, руководитель региона поручил отдельно проверить соблюдение противовопожарной безопасности в образовательных учреждениях и на объектах с круглосуточным пребыванием детей и пожилых людей.