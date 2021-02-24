Непогода оставила Омскую область без автобусного сообщения

Движение междугородних пассажирских автобусов прекращено в Омской области в среду из-за метели и плохой видимости, сообщила пресс-служба «Сибуправтодор».

«С 10.30 до (предположительно) 17.00 местного времени закрыто движение пассажирских автобусов по федеральным автомобильным дорогам Омской области. Причина – ухудшение погоды: сильные метели, порывистый ветер, снижение видимости», – говорится в сообщении.

Водителей в условиях низкой видимости и сильного бокового ветра попросили ездить осторожнее, соблюдать безопасную дистанцию, не препятствовать работе дорожной техники, а по возможности вообще отложить поездки до улучшения метеоусловий.