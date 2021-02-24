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Гай Ричи снимет фильм про Вторую мировую войну

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © guyritchie, instagram.com/guyritchie

Гай Ричи взялся за работу над фильмом про Вторую мировую войну, где обещает рассказать реальную историю спецназовца. Об этом режиссер написал в Instagram.

«Фильм, основанный на реальных приключениях спецназовца во время Второй мировой войны - предшественников САС (Специальная авиадесантная служба)? Я в деле», — написал Гай Ричи в соцсети.

Новая картина будет называться «Ministry of Ungentlemanly Warfare», что переводится как «Министерство неджентльменской войны». Съемками кинокартины займется компания Paramount Pictures. Продюсерами выступят Джерри Брукхаймер и Чед Оман. Сценарий напишут Пол Тамаси, Араш Амел и Эрик Джонсон, сообщает Deadline.

Сюжет развернется в 1939 году в Великобритании. Страна во главе с Уинстоном Черчиллем даст отпор немецким войскам нестандартными военными способами. С помощью отряда супербойцов будут проводиться сверхсекретные тыловые спецоперации.

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