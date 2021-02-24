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Знаменитый гольфист Тайгер Вудс попал в ДТП

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: KA Sports Photos from Hanover, MD, USA / CC BY-SA 2.0

Американский гольфист Тайгер Вудс пострадал в автомобильной аварии, сообщается в Twitter шерифа округа Лос-Анджелес. Спортсмену понадобится операция на ноге.

ДТП произошло в Лос-Анджелесе. Внедорожник, которым управлял спортсмен, перевернулся. Автомобиль серьезно пострадал, чтобы извлечь Вудса из машины спасатели использовали гидравлические ножницы.

Вудс получил множественные травмы ноги, цитирует менеджера гольфиста агентство Associated Press. По его словам, в аварии участвовал еще один автомобиль.

Вудс был лидером мирового рейтинга среди гольфистов рекордные 683 недели. В его активе 15 побед на серии «Мэйджор». В последние годы спортсмен перенес ряд операций на позвоночнике. Также у него были проблемы со злоупотреблением запрещенными веществами.

Американец стал первым спортсменом-миллиардером, хотя большую часть средств заработал не на участии в турнирах, а на рекламных контрактах.

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