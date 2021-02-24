Пара пьяных новосибирцев застряла на снегоходе на Оби

Спасатели эвакуировали со льда Оби пьяную пару, которая каталась на снегоходе, сообщила в среду новосибирская муниципальная аварийно-спасательная служба (МАСС).

В ночь на среду спасателям позвонил мужчина и сообщил, что они с женой катались на снегоходе по реке Оби в районе пляжа «Наутилус».

«Снегоход сломался, они не могут передвигаться, начинают замерзать, бросать технику на пляже они не хотят, просят помощи спасателей», – сказано в сообщении МАСС.

Экипаж спасателей выехал на разведку. В районе пляжа нашлись 39-летние мужчина и женщина, оба были пьяны. Снегоход отбуксировали до КПП стройки моста, мужчину и женщину согрели в машине, а после снегоход увезли с помощью эвакуатора.