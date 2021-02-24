НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Авиа #Наука #Гео #ЧП

Пара пьяных новосибирцев застряла на снегоходе на Оби

Источник:
Sibnet.ru
224 0
Фото: © Новосибирская МАСС

Спасатели эвакуировали со льда Оби пьяную пару, которая каталась на снегоходе, сообщила в среду новосибирская муниципальная аварийно-спасательная служба (МАСС).

В ночь на среду спасателям позвонил мужчина и сообщил, что они с женой катались на снегоходе по реке Оби в районе пляжа «Наутилус».

«Снегоход сломался, они не могут передвигаться, начинают замерзать, бросать технику на пляже они не хотят, просят помощи спасателей», – сказано в сообщении МАСС.

Экипаж спасателей выехал на разведку. В районе пляжа нашлись 39-летние мужчина и женщина, оба были пьяны. Снегоход отбуксировали до КПП стройки моста, мужчину и женщину согрели в машине, а после снегоход увезли с помощью эвакуатора.

Еще по теме
Вертолет с пассажирами вынужденно сел в красноярской тундре
Люди выпрыгивали из окон горящего ТЦ Горно-Алтайска. ВИДЕО
Землетрясение произошло в Туве
СК задержал ответственных за обрушение фабрики в Норильске
смотреть все
Новосибирск #ЧП #Происшествия
О самом главном
Браслеты судьбы: что означают линии на запястье
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Названы обреченные на любовную неудачу пары по гороскопу
Все статьи
Подробности
•
Древность в 3D: как археологи переписывают историю
•
Как замерзал Техас: кадры аномального холода
•
Упадут или взлетят: как изменятся цены на продукты
•
Готика в Нахаловке: что ждет старинную башню
Как это работает
•
Терпкая и шоколадная: как выбрать хурму
•
Как восстановить гаджет после глубокого разряда аккумулятора
•
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Вертолет с пассажирами вынужденно сел в красноярской тундре
Сибирь 24.02.2021 12:25
Люди выпрыгивали из окон горящего ТЦ Горно-Алтайска. ВИДЕО
Сибирь 24.02.2021 12:10
Непогода оставила Омскую область без автобусного сообщения
Сибирь 24.02.2021 12:07
Жительницу Забайкалья с редкой патологией мозга спасли в Новосибирске
Сибирь 24.02.2021 11:39
Самое популярное
Отец убитой через двери девочки в Чите рассказал о случившемся
5460
Полиция в Кузбассе не приехала на вызов в дом, где убивали девушку
3424
Как замерзал Техас: кадры аномального холода
2518
Первое в мире заражение людей вирусом H5N8 выявили в России
2497
Обсуждение (0)
Актуальные темы
Дела Навального
217
Бывший СССР
36
Человек и космос
101
Русские машины
48
Климатические войны
44
Мультимедиа
Как замерзал Техас: кадры аномального холода
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Топ комментариев

Voland2

Инструкции получены , ждем спектакль...

Andor78

Сейчас что бы полиция приехала нужно говорить что не девушка кричит а раздаются выкрики против путина...

Dr. LivSee

Из-за этих Навальных ( которые осто...ли до изжоги) клаву заблевал.Чо тут обсуждать???Дурачок - сидит,...

rumatam

за торидцаточкой ездила , что спрашивать........ и инструкциями.
Sibnet.Ru