Тихановская пообещала Лукашенко «маленький домик с охраной»

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская пообещала предоставить действующему президенту страны Александру Лукашенко гарантии личной безопасности в случае его ухода с поста.

После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов, в стране начались массовые протесты.

«Как это обычно делается — маленький домик с охраной личной — да», — сказала Тихановская в ответ на вопрос, будут ли предоставлены Лукашенко гарантии личной безопасности в случае его ухода с поста. Она дала интервью украинскому журналисту Дмитрия Гордона.

Тихановская отметила, что предоставление таких гарантий «должно стать итогом переговоров» с белорусскими властями.