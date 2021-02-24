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Тихановская пообещала Лукашенко «маленький домик с охраной»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская пообещала предоставить действующему президенту страны Александру Лукашенко гарантии личной безопасности в случае его ухода с поста.

После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов, в стране начались массовые протесты. 

«Как это обычно делается — маленький домик с охраной личной — да», — сказала Тихановская в ответ на вопрос, будут ли предоставлены Лукашенко гарантии личной безопасности в случае его ухода с поста. Она дала интервью украинскому журналисту Дмитрия Гордона.

Тихановская отметила, что предоставление таких гарантий «должно стать итогом переговоров» с белорусскими властями.

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