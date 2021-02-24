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Функция удаления сообщений появилась в Telegram

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Telegram запустил функцию автоматического удаления сообщений, а также временные ссылки для приглашения в группы и каналы, говорится в официальном канале мессенджера.

«В Telegram появилось автоматическое удаление сообщений в любом чате, временные ссылки для приглашения в группы и каналы, а также виджеты для быстрого доступа к чатам с домашнего экрана телефона», — говорится в сообщении.

Новая функция позволяет настроить автоматическое удаление сообщений для всех участников чата через 24 часа или семь дней после отправки. Ранее функция автоматического удаления была доступна только в секретных чатах.

Кроме того, мессенджер отказался от ограничения количества участников в группах — их число теперь не ограничено.

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