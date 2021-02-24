Экс-глава ЦРУ обвинил Хрущева в убийстве Кеннеди

Бывший директор ЦРУ Джеймс Вулси обвинил первого секретаря ЦК Коммунистической партии СССР Никиту Хрущева в смерти, утверждает он в своей книге «Операция "Дракон": секретная война Кремля против Америки».

Кеннеди убили 22 ноября 1963 года в Далласе. По подозрению в убийстве полиция арестовала Ли Харви Освальда. Через несколько дней его застрелил в полицейском участке житель Далласа Джек Руби.

Вулси пишет, что убивший Кеннеди Ли Харви Освальд был сотрудником КГБ. СССР якобы завербовал его в 1957 году, когда он служил в ВМС США в Японии. После выполнения ряда секретных миссий, Хрущев лично приказал» американцу расправиться с Кеннеди.

«Хотя Освальд хотел остаться в Советском Союзе, его в конце концов убедили вернуться в США, чтобы убить Кеннеди, которого Хрущев презирал. Освальда… женили на девушке из СССР и отправили обратно в Штаты в июне 1962 года», — приводит РИА Новости выдержки из книги.

Позже советские власти «передумали» убивать Кеннеди, и Освальду приказали отказаться от этого плана. Но он «питал слепую любовь к СССР» и не подчинился приказу, считает Вулси.