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Экс-глава ЦРУ обвинил Хрущева в убийстве Кеннеди

Источник:
РИА Новости
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Фото: Photograph from the U. S. Department of State in the John F. Kennedy Presidential Library and Museum, Boston.

Бывший директор ЦРУ Джеймс Вулси обвинил первого секретаря ЦК Коммунистической партии СССР Никиту Хрущева в смерти, утверждает он в своей книге «Операция "Дракон": секретная война Кремля против Америки».

Кеннеди убили 22 ноября 1963 года в Далласе. По подозрению в убийстве полиция арестовала Ли Харви Освальда. Через несколько дней его застрелил в полицейском участке житель Далласа Джек Руби.

Вулси пишет, что убивший Кеннеди Ли Харви Освальд был сотрудником КГБ. СССР якобы завербовал его в 1957 году, когда он служил в ВМС США в Японии. После выполнения ряда секретных миссий, Хрущев лично приказал» американцу расправиться с Кеннеди.

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«Хотя Освальд хотел остаться в Советском Союзе, его в конце концов убедили вернуться в США, чтобы убить Кеннеди, которого Хрущев презирал. Освальда… женили на девушке из СССР и отправили обратно в Штаты в июне 1962 года», — приводит РИА Новости выдержки из книги.

Позже советские власти «передумали» убивать Кеннеди, и Освальду приказали отказаться от этого плана. Но он «питал слепую любовь к СССР» и не подчинился приказу, считает Вулси.

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