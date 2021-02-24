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Красноярский полицейский зачитал рэп про службу. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Сотрудник красноярского Управления ГИБДД Денис Андриенко вместе с лучшим фристайлером России-2019 Александром ШкеТом выпустили клип с рэпом «Я — полиция».

ГУ МВД по региону назвало песню «новый хит красноярской полиции». Ее исполнили старший инспектор МРЭО ГИБДД МУ МВД России «Красноярское» Денис Андриенко и лучший фристайлер России-2019 Александр ШкеТ.

«Сила добра, сила правопорядка, верен Отчизне, не пойду на попятную, Это моя принципиальная позиция, горжусь, что я — полиция, — говорится в песне.


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Voland2

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Andor78

Сейчас что бы полиция приехала нужно говорить что не девушка кричит а раздаются выкрики против путина...

Dr. LivSee

Из-за этих Навальных ( которые осто...ли до изжоги) клаву заблевал.Чо тут обсуждать???Дурачок - сидит,...

rumatam

за торидцаточкой ездила , что спрашивать........ и инструкциями.
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