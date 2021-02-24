Красноярский полицейский зачитал рэп про службу. ВИДЕО

Сотрудник красноярского Управления ГИБДД Денис Андриенко вместе с лучшим фристайлером России-2019 Александром ШкеТом выпустили клип с рэпом «Я — полиция».

ГУ МВД по региону назвало песню «новый хит красноярской полиции». Ее исполнили старший инспектор МРЭО ГИБДД МУ МВД России «Красноярское» Денис Андриенко и лучший фристайлер России-2019 Александр ШкеТ.

«Сила добра, сила правопорядка, верен Отчизне, не пойду на попятную, Это моя принципиальная позиция, горжусь, что я — полиция, — говорится в песне.