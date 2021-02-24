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Госдолг России в 2020 году вырос на 40%

Источник:
РБК
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Фото: © Sibnet.ru

Государственный долг России в 2020 году увеличился на 39,9%, до 18,99 триллиона рублей, что составляет 17,8% от ВВП, говорится в материалах Счетной палаты.

«Государственный долг Российской Федерации за 2020 год увеличился на 5 триллионов 418,2 миллиарда рублей или на 39,9%, и составил 18 триллионов 985,6 миллиарда рублей или 17,8% ВВП», — приводит РБК материла Счетной палаты.

За 2019 год рост госдолга составил 7,8% или 976 миллиардов рублей, а его объем достиг 13 миллиардов 567,4 миллиарда рублей или 12,3% ВВП.

В 2020 году государственный долг России вырос из-за выделения средств на поддержку экономики и населения на фоне пандемии COVID-19, а также падения цен на нефть.

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