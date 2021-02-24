Началась короткая рабочая неделя

Начавшаяся рабочая неделя продлится три дня — с 24 по 26 февраля. Следующая короткая неделя будет в марте.

«При пятидневной рабочей неделе праздник 23 февраля сократит рабочую неделю до трех дней», — напомнила пресс-служба Роструда.

Международный женский день 8 марта сократит рабочую неделю до четырех дней — с 9 по 12 марта. В мае первые две рабочие недели также будут четырехдневными, а рабочими будут дни с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая.

Летом россиян ожидает всего одна короткая рабочая неделя в связи с празднованием Дня России, 12 июня. Еще одна трехдневная рабочая неделя будет в ноябре — с 1 по 3 ноября, затем будут четырехдневные каникулы.