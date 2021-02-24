НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Началась короткая рабочая неделя

Источник:
Sibnet.ru
274 0

Начавшаяся рабочая неделя продлится три дня — с 24 по 26 февраля. Следующая короткая неделя будет в марте.

«При пятидневной рабочей неделе праздник 23 февраля сократит рабочую неделю до трех дней», — напомнила пресс-служба Роструда.

Международный женский день 8 марта сократит рабочую неделю до четырех дней — с 9 по 12 марта. В мае первые две рабочие недели также будут четырехдневными, а рабочими будут дни с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая.

Летом россиян ожидает всего одна короткая рабочая неделя в связи с празднованием Дня России, 12 июня. Еще одна трехдневная рабочая неделя будет в ноябре — с 1 по 3 ноября, затем будут четырехдневные каникулы.


Еще по теме
Расчет стажа для досрочного выхода на пенсию изменят
Возраст помешал трудоустроиться почти половине россиян
Общественник попросил еще один выходной
Новосибирские медики оказались беднее иркутских
смотреть все
Экономика #Рынок труда
Домострой
«Овсянка, сэр»: какой завтрак взбодрит?
Закуски к вину: какие продукты подчеркнут вкус напитка
Почему батареи в доме еле теплые?
Цвет и отражения: пять способов быстро обновить интерьер
Носки и уровень: как хозяйки «убивают» стиральные машины
Проверка без согласия: чем грозит перепланировка квартир?
Все статьи
Подробности
•
Древность в 3D: как археологи переписывают историю
•
Как замерзал Техас: кадры аномального холода
•
Упадут или взлетят: как изменятся цены на продукты
•
Готика в Нахаловке: что ждет старинную башню
Как это работает
•
Терпкая и шоколадная: как выбрать хурму
•
Как восстановить гаджет после глубокого разряда аккумулятора
•
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Вертолет с пассажирами вынужденно сел в красноярской тундре
Сибирь 24.02.2021 12:25
Люди выпрыгивали из окон горящего ТЦ Горно-Алтайска. ВИДЕО
Сибирь 24.02.2021 12:10
Непогода оставила Омскую область без автобусного сообщения
Сибирь 24.02.2021 12:07
Жительницу Забайкалья с редкой патологией мозга спасли в Новосибирске
Сибирь 24.02.2021 11:39
Самое популярное
Отец убитой через двери девочки в Чите рассказал о случившемся
5460
Полиция в Кузбассе не приехала на вызов в дом, где убивали девушку
3424
Как замерзал Техас: кадры аномального холода
2515
Первое в мире заражение людей вирусом H5N8 выявили в России
2497
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Как замерзал Техас: кадры аномального холода
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самое обсуждаемое
36
Суд оштрафовал Навального за клевету на ветерана
31
Полиция в Кузбассе не приехала на вызов в дом, где убивали девушку
31
Капитализация криптовалюты превысила ВВП России
29
МИД Австрии призвал «не рубить сук» в вопросе санкций против России
29
Западный эксперт рассказал о вечных обидах России
Sibnet.Ru