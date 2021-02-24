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Любовный детектив «Курорт цвета хаки» выходит на Первом канале

Источник:
Sibnet.ru
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Сериал «Курорт цвета хаки» рассказывает о начальнике пограничного отряда Алексея Стрельцова, в исполнении Даниила Страхова. Герою предстоит разгадать подозрительную смерть бывшего начальника и устроить личную жизнь.

В центре сюжета подполковник Алексей Стрельцов (Страхов). Его жизнь кажется идеальной. Он служит в тихом курортном городке, его любят подчиненные, окружают надежные боевые друзья, а семейный тыл обеспечивают любящая жена Вера и сын Данила.

Все меняется в одночасье, с прибытием в их часть нового начальника Службы — полковника Михаила Логинова. Вместе с Логиновым из Москвы приезжают его красавица-жена Светлана и дочь Даша. Двадцать лет назад Светлана и Стрельцов собирались пожениться, но Светлана сбежала из-под венца без объяснения причин, оставив в душе Алексея незаживающую рану.

Стрельцов собирается подавать рапорт о переводе в другую часть, но подозрительная смерть бывшего начальника Службы, тестя Стрельцова, заставляет его остаться в гарнизоне. Стрельцову предстоит разобраться в происходящем и понять, где проходит тонкая грань между правом на личную жизнь и честью офицера.

Главные роли в сериале «Курорт цвета хаки» также исполнили Александр Гришин (Логинов), Анна Казючиц (Светлана), Светлана Антонова (Вера), Дмитрий Богдан (Костомаров), Максим Костромыкин (Вырин), Александр Обласов (Максюта), Марина Денисова (Галина), Елена Полякова (Мила), Максим Сапрыкин (Данила), Софья Хилькова (Даша), Артём Москалёв (Артем).

«Курорт цвета хаки» выходит на Первом канале 24 февраля в 21.30. Всего зрители увидят 16 серий любовного детектива.

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