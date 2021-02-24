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Amnesty International отказалась считать Навального «узником совести»

Источник:
ТАСС
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Фото: © Пресс-служба Мосгорсуда

Международная правозащитная организация Amnesty International отказалась считать Алексея Навального «узником совести» из-за высказываний, сделанных им в середине 2000-х годов, сообщил менеджер Amnesty International по Восточной Европе Александр Артемьев.

«В отношении Алексея Навального мы больше не используем словосочетание "узник совести", потому что по итогам рассмотрения видеороликов, которые он записывал в середине 2000-х, наш политико-юридический департамент пришел к выводу, что эти высказывания достигают уровня hate speech (высказываний, направленных на разжигание ненависти)», — цитирует ТАСС Артемьева.

По его словам, статус «узник совести» не может носить человек, «публично не дезавуировавший свои высказывания, которые можно назвать высказываниями языка вражды».

При этом он добавил, что изменение статуса Навального не отменяет призыва к российским властям отпустить его на свободу. "Мы продолжим кампанию под лозунгами его немедленного освобождения", - сказал Артемьев.

Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил 3,5 года условного срока Навальному по делу «Ив Роше"» на реальный срок лишения свободы из-за многочисленных нарушений. 20 февраля Мосгорсуд признал это решение законным, засчитав время пребывания под домашним арестом.

По словам адвоката, Навальный проведет в колонии с учетом этого решения немногим более 2,5 года.

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