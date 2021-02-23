Aurus Senat резко подорожал перед выпуском

Автомобиль Aurus Senat подорожал на 22% до начала серийного производства, которое должно стартовать в мае этого года, следует из данных производителя, опубликованных «ВКонтакте». Теперь машина стоит 22 миллиона рублей.

«Мы предлагаем нашим клиентам заключать предварительные договоры по стоимости 22 миллиона рублей. Это ориентировочная стоимость, за более детальной информацией стоит обращаться в отдел продаж Aurus», — говорится в сообщении компании.

Ранее предварительная розничная стоимость серийной машины озвучивалась на уровне 18 миллионов рублей. При этом финальная цена автомобиля складывается из комплектации, а также индивидуальных пожеланий клиента.

Серийное производство российских автомобилей класса люкс Aurus Senat должно начаться в мае 2021 года на мощностях группы «Соллерс» в Елабуге. В частности, эти машины планируется использовать в кортеже президента России.