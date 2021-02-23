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Упавший с окон торгового центра лед травмировал двух омичей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Два человека получили травмы после падения льда с окон здания торгового центра в Омске, сообщает региональная прокуратура.

Ледяные отложения упали с покатых окон, расположенных по периметру здания торгово-офисного комплекса на улице Герцена в Омске, отмечается в сообщении. Пострадавшим оказали медицинскую помощь, их жизни ничего не угрожает.

По факту инцидента прокуратура Центрального округа Омска проводит проверку. Сотрудники прокуратуры проверят соблюдение правил благоустройства собственниками здания, а также дадут оценку деятельности городской администрации.

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