Группа Green Day опубликовала новый клип

Новый клип на песню «Here Comes The Shock» появился на YouTube-канале коллектива. Музыканты предложили зрителям видео попотеть.

В клипе «Here Comes The Shock» артистка Хилькен Манчини обучает всех панк-рок-аэробике. На протяжении всего ролика она показывает ритмичные движения.

Американская группа Green Day основана в 1986 году и состоит из Билли Джо Армстронга (вокал, гитара), Майка Дёрнта (бас гитара, бэк-вокал) и Тре Кула (ударные). В 2011 году трио было признано лучшей панк-группой в истории музыки по результатам опроса, проведённого журналом Rolling Stone.