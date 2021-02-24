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Группа Green Day опубликовала новый клип

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Edvill / CC BY 2.0

Новый клип на песню «Here Comes The Shock» появился на YouTube-канале коллектива. Музыканты предложили зрителям видео попотеть.

В клипе «Here Comes The Shock» артистка Хилькен Манчини обучает всех панк-рок-аэробике. На протяжении всего ролика она показывает ритмичные движения.

Американская группа Green Day основана в 1986 году и состоит из Билли Джо Армстронга (вокал, гитара), Майка Дёрнта (бас гитара, бэк-вокал) и Тре Кула (ударные). В 2011 году трио было признано лучшей панк-группой в истории музыки по результатам опроса, проведённого журналом Rolling Stone.



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