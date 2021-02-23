Останки детей обнаружили на месте пожара в Новосибирске

Тела двух детей нашли на месте пожара в частном доме в Кировском районе Новосибирска, сообщает пресс-служба СК России по Новосибирской области.

Возгорание произошло около 12.00 по местному времени на улице Ольховская, вспыхнули два бревенчатых дома, а также хозяйственная постройка. Предполагается, что в результате пожара погибли трое детей, поиски еще одного ребенка продолжаются.

После начала возгорания хозяева дома и их 16-летний сын смогли эвакуироваться, но в строении еще находилось трое детей: два мальчика 2008 и 2016 годов рождения и девочка 2019 года рождения.

По факту ЧП следователями в Новосибирске возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», прокуратурой организована проверка пожарной безопасности.