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Соцсеть Clubhouse признала утечку разговоров пользователей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Сервис для голосового общения Clubhouse признал масштабную утечку разговоров пользователей. По правилам соцсети, пользователям запрещено записывать или транслировать разговоры.

Один из участников платформы создал собственный сайт, на котором транслировал беседы из нескольких наиболее популярных «комнат» социальной сети. Представители Clubhouse отметили, что данный пользователь уже заблокирован, передает Bloomberg.

Кроме этого, соцсеть усилила мера безопасности, чтобы предотвратить повторные хакерские атаки. Однако эксперты по безопасности в интернете уже отметил, что пользователи Clubhouse должны учитывать, что все их разговоры могут записываться.

Clubhouse — новая социальная сеть, которая в последнее время набирает популярность благодаря своим знаменитым участникам. В частности, недавно миллиардер Илон Маск пригласил президента России Владимира Путина поговорить в приложении.

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лачинов

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Иркут 69

Рубль дешевеет к доллару и евро. Хотя доллар к евро стабилен.

10496868

Зато как митинги мирные пресекать, то они первые!!! там даже за стаканчик можно упечь, а тут опасный...
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