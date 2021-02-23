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Путин посетил могилу Неизвестного Солдата

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин в День защитника Отечества возложил венок к могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, почтив память погибших, сообщается на сайте Кремля.

В церемонии приняли участие министр обороны Сергей Шойгу, участники боевых действий и ветераны военной службы, а также учащиеся Московского суворовского военного училища, Московского высшего общевойскового командного училища и Военного университета Министерства обороны.

Ранее Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества. Он поблагодарил военнослужащих за достойное исполнение своего долга и отметил боеспособность вооруженных сил. Также глава государства выразил особую благодарность ветеранам, которые «научили нас побеждать и не сдаваться».

Путин 23 февраля традиционно приезжает в Александровский сад, где расположена могила Неизвестного солдата. Несмотря на официальный выходной, президент также проведет сегодня ряд рабочих встреч в Кремле.

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лачинов

И как всегда, подобные проблемы появились только в России. Уж каких то обоснований не придумают отечественные...

itStorm

Китай почти и не приостанавливал производство компонентов, Тайвань с Малазией тоже. Сборочные линии конкретной...

Иркут 69

Рубль дешевеет к доллару и евро. Хотя доллар к евро стабилен.

10496868

Зато как митинги мирные пресекать, то они первые!!! там даже за стаканчик можно упечь, а тут опасный...
Sibnet.Ru