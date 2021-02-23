Путин посетил могилу Неизвестного Солдата

Президент России Владимир Путин в День защитника Отечества возложил венок к могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, почтив память погибших, сообщается на сайте Кремля.

В церемонии приняли участие министр обороны Сергей Шойгу, участники боевых действий и ветераны военной службы, а также учащиеся Московского суворовского военного училища, Московского высшего общевойскового командного училища и Военного университета Министерства обороны.

Ранее Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества. Он поблагодарил военнослужащих за достойное исполнение своего долга и отметил боеспособность вооруженных сил. Также глава государства выразил особую благодарность ветеранам, которые «научили нас побеждать и не сдаваться».

Путин 23 февраля традиционно приезжает в Александровский сад, где расположена могила Неизвестного солдата. Несмотря на официальный выходной, президент также проведет сегодня ряд рабочих встреч в Кремле.