ЦРУ испугалось климатического оружия России

Аналитики ЦРУ обратились к американским ученым за консультацией, могут ли «враждебные государства» вызывать морозы, снежные бури и другие погодные катаклизмы на территории США с помощью климатического оружия.

Власти Соединенных Штатов крайне обеспокоены чрезвычайной ситуацией, сложившейся в Техасе и ряде других штатов на фоне аномальных заморозков, когда в результате резкого похолодания многие города остались без электричества, газоснабжения и воды, пишет Daily Mail.

Комментируя эти подозрения, член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев отметил, что человечество на сегодня не владеет инструментами, способными изменять и контролировать климат

«Для перемещения миллиардов тонн воздушных и океанических масс необходимо энергии больше, чем весь ядерный боезапас России и чем вся тепловая и электрическая энергия, вырабатываемая нашими электростанциями», — цитирует специалиста «Комсомольская правда».

По мнению Лосева, резкое похолодание в России, Америке и Европе этой зимой во многом вызвано эффектом Ла-Нинья. Так, осенью 2020 года восточные пассаты отогнали теплую воду от побережья Латинской Америки, из океанских глубин поднялась очень холодная вода.

Россия работает над проектом ионизации атмосферы с помощью многофункционального радиокомплекса «Сура». Аналогом российской системы является американский комплекс HAARP, который некоторые специалисты называют климатическим оружием.