Названы удивительные свойства лука

Обычный репчатый лук можно считать суперпродуктом, который «творит чудеса» при ежедневном употреблении, уверяют эксперты.

В частности, репчатый лук повышает плотность костей. Так, ежедневное употребление лука на протяжении месяца повышает плотность костей на 5%, свидетельствуют результаты ряда исследований, пишет издание Milliyet.

Кроме этого, репчатый лук также снижает уровень холестерина, что уменьшает риск развития сосудистых и сердечных заболеваний. В овоще насчитывается 25 различных антиоксидантов, которые предотвращают повреждение клеток организма.

Лук способствует образованию полезных бактерий в кишечнике, что также положительно отражается на процессе пищеварения, а также убивает вредные бактерии во рту, естественным образом обеспечивает гигиену ротовой полости.

Продукт содержит кверцетин — это вещество борется с катарактой и очень полезно для глаз, отмечается в статье. Лук помогает бороться с возрастными изменениями за счет высокого содержания витаминов A, C и E, полезных для кожи.

«Репчатый лук поможет вам стать обладателем желанной сияющей, идеальной кожи. Некоторые растения имеют способность быстро излечивать повреждения кожного покрова, и репчатый лук — одно из них», — подчеркивает автор материала.