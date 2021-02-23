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Европе предсказали «кровавые» дожди

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предсказал Европе «кровавые» дожди. Их причиной станет перенос воздушных масс из Африки.

Дожди красноватого цвета пройдут на юго-западе Европы в ближайшие дни. По словам специалиста, причиной необычного метеорологического явления станет перенос воздушных масс, насыщенных пылью из Сахары, передает ТАСС.

«Кровавые» дожди прольются над Испанией, югом Франции и побережьем Средиземного моря. Жители европейских стран смогут наблюдать удивительное явление на протяжении нескольких дней, пока сохраняется перенос воздушных масс с юга на север.

Ранее из-за африканской пыли небо над некоторыми европейскими государствами приобрело красный оттенок. В частности, необычные «кровавые» закаты наблюдались во Франции и Португалии.

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