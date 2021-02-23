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Электронный дуэт Daft Punk красиво объявил о распаде

Источник:
Sibnet.ru
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Группа Daft Punk сообщила о прекращении музыкальной карьеры, сообщив об этом в специальном видео на своем YouTube-канале. Дуэт просуществовал 28 лет.

Музыканты опубликовали видео под названием «Эпилог». В нем Тома Бангальтер и Ги-Мануэль де Омем-Кристо идут по пустыне, а затем один из артистов самоуничтожается, а второй уходит в закат. На экране появляются даты существования коллектива: 1993-2021 годы.

Группа Daft Punk сформировалась в Париже в 1993 году и во многом определила стиль french touch в хаус-музыке. Ее участники выступали в костюмах, изображающих роботов.

Мировую известность французским электронщикам принесли хиты «One More Time» и «Harder, Better, Faster, Stronger». Всего группа выпустила четыре студийных альбома, последний «Random Access Memories» вышел в 2013 году.

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