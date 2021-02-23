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Расчет стажа для досрочного выхода на пенсию изменят

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

В России изменят условия исчисления стажа для назначения досрочной страховой пенсии по старости для ряда категорий работников, соответствующий проект разработало Министерство труда и социальной защиты.

Минтруд предлагает внести изменения в списки работ, профессий, производств, должностей и специальностей, с учетом которых будет досрочно назначаться страховая пенсия по старости, пишет «Российская газета» со ссылкой на документ.

Изменения коснутся тех сотрудников, которым для работы постоянно необходимо проходить курсы повышения квалификации. В общий трудовой стаж предлагается включить периоды обучения, когда за сотрудниками сохраняются их рабочие места и заработная плата.

Сейчас по закону на досрочную пенсию могут претендовать те граждане, которые наработали определенный стаж в профессиях, должностях и учреждениях. К примеру, досрочно на пенсию могут выйти врачи, учителя и сотрудники общественного транспорта.

При этом в стаж работы, дающий право на досрочное пенсионное обеспечение, включаются периоды деятельности в течение полного рабочего дня, за которые уплачиваются страховые взносы в Пенсионный фонд.

Также в стаж включаются периоды получения пособия по государственному соцстрахованию в период временной нетрудоспособности и ежегодные периоды основного и дополнительных оплачиваемых отпусков.

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