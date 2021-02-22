Раскрыт размер призовых российских биатлонистов на чемпионате мира

Лучшим в российской команде на чемпионате мира по биатлону, прошедшем в Словении с 1- по 21 февраля стал Эдуард Латыпов. Он заработал 14 250 евро.

Карим Халили получил 11 150 евро. Таким образом, по призовым турнира он превзошел лидера сборной страны Александра Логинова, на счету которого 9 250 евро. Матвей Елисеев за свое выступление получит 7 900 евро, приводит ТАСС таблицу распределения призовых.

Значительную часть призовых каждому из четырех биатлонистов принесло участие в эстафете (по 4,5 тысячи евро). Завоеванная командой бронзовая медаль стала единственной наградой сборной на чемпионате мира.

В призовую зону попали и другие российские биатлонисты: Светлана Миронова (8,8 тысячи евро), Лариса Куклина (1 750 евро), Ирина Казакевич (1 450 евро) и Евгений Гараничев (1 250 евро).

В прошлом году лучшим из россиян стал Логинов, заработав 46,5 тысячи евро. На том турнире он впервые стал чемпионом мира, победив в спринте.

Среди всех участников чемпионата мира в Словении больше всего заработала Тириль Экхофф. Норвежка, завоевавшая четыре золотые, серебряную и бронзовую награду, получит 87,2 тысячи евро.