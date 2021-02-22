Раскрыт размер призовых российских биатлонистов на чемпионате мира

Лучшим в российской команде на чемпионате мира по биатлону, прошедшем в Словении с 1- по 21 февраля стал Эдуард Латыпов. Он заработал 14 250 евро.
Карим Халили получил 11 150 евро. Таким образом, по призовым турнира он превзошел лидера сборной страны Александра Логинова, на счету которого 9 250 евро. Матвей Елисеев за свое выступление получит 7 900 евро, приводит ТАСС таблицу распределения призовых.
Значительную часть призовых каждому из четырех биатлонистов принесло участие в эстафете (по 4,5 тысячи евро). Завоеванная командой бронзовая медаль стала единственной наградой сборной на чемпионате мира.
В призовую зону попали и другие российские биатлонисты: Светлана Миронова (8,8 тысячи евро), Лариса Куклина (1 750 евро), Ирина Казакевич (1 450 евро) и Евгений Гараничев (1 250 евро).
В прошлом году лучшим из россиян стал Логинов, заработав 46,5 тысячи евро. На том турнире он впервые стал чемпионом мира, победив в спринте.
Среди всех участников чемпионата мира в Словении больше всего заработала Тириль Экхофф. Норвежка, завоевавшая четыре золотые, серебряную и бронзовую награду, получит 87,2 тысячи евро.
Иркут 69Не стареют душой ветераны... ☺️Хотя бы веселят в это непростое время.
ivanbakПринудительное обследование психиатром. С него и начинать
rumatamв дурку пора Вове, и такие люди решают государственные вопросы.............
Dr. LivSeeПри капитализме НЕТ конкуренции.Либо тебя поглотят мегакорпорации, либо ты - банкрот.