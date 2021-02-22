НАВЕРХ

Раскрыт размер призовых российских биатлонистов на чемпионате мира

Источник:
ТАСС
424 2
Фото: © Союз биатлонистов России

Лучшим в российской команде на чемпионате мира по биатлону, прошедшем в Словении с 1- по 21 февраля стал Эдуард Латыпов. Он заработал 14 250 евро.

Карим Халили получил 11 150 евро. Таким образом, по призовым турнира он превзошел лидера сборной страны Александра Логинова, на счету которого 9 250 евро. Матвей Елисеев за свое выступление получит 7 900 евро, приводит ТАСС таблицу распределения призовых.

Значительную часть призовых каждому из четырех биатлонистов принесло участие в эстафете (по 4,5 тысячи евро). Завоеванная командой бронзовая медаль стала единственной наградой сборной на чемпионате мира.

В призовую зону попали и другие российские биатлонисты: Светлана Миронова (8,8 тысячи евро), Лариса Куклина (1 750 евро), Ирина Казакевич (1 450 евро) и Евгений Гараничев (1 250 евро).

В прошлом году лучшим из россиян стал Логинов, заработав 46,5 тысячи евро. На том турнире он впервые стал чемпионом мира, победив в спринте.

Среди всех участников чемпионата мира в Словении больше всего заработала Тириль Экхофф. Норвежка, завоевавшая четыре золотые, серебряную и бронзовую награду, получит 87,2 тысячи евро.

Еще по теме
Лучший из российских биатлонистов стал девятым в масс-старте
Российские биатлонистки замкнули двадцатку в масс-старте
Российские биатлонисты завоевали первую медаль на ЧМ
Российские биатлонистки провалили эстафету на ЧМ
смотреть все
Спорт #Биатлон
Время зимы
Лед и шаманы: что посмотреть на Байкале с иркутской стороны
Закон выживания: как устроена волчья стая
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Правильная подошва: устоять и не замерзнуть
Удар и удушье: почему лавины беспощадные убийцы?
Пушка и 15 минут: как отогревают замерзшие автомобили
Все статьи
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Подробности
•
Как замерзал Техас: кадры аномального холода
•
Упадут или взлетят: как изменятся цены на продукты
•
Готика в Нахаловке: что ждет старинную башню
•
Как изменится школа: без мела и смартфонов
Как это работает
•
Терпкая и шоколадная: как выбрать хурму
•
Как восстановить гаджет после глубокого разряда аккумулятора
•
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Истории
Почему хоккейную шайбу замораживают?
15.05.2019 12:08
Скромницы и секс-бомбы: на ком женаты хоккеисты
06.05.2019 16:43
Тортик, чипсы и кокос: что едят фигуристы?
20.03.2019 06:41
Еда и анатомия: почему не удается сесть на шпагат
19.03.2019 23:46
Вокруг спорта
Умер легендарный тяжелоатлет и кумир Шварценеггера Юрий Власов
14.02.2021 12:08
Олимпийцам в Токио выдадут 150 тысяч презервативов
11.02.2021 13:49
Фанаты поспорили о фото хоккеистки в прозрачном платье
01.02.2021 18:09
Россия смирилась с антидопинговыми санкциями
25.01.2021 15:59
Девушка дня
Прыгунья на лыжах Юлиане Зайфарт: снялась для Playboy
12.02.2021 17:54
Анастасия Потапова: впервые вышла в третий круг Большого шлема
10.02.2021 17:49
Ирина Морозюк: первая женщина-президент ФК в истории Украины
29.10.2019 18:13
Модель пообещала снять всю одежду в случае победы «Челси»
08.10.2019 18:55
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Как замерзал Техас: кадры аномального холода
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Топ комментариев

Иркут 69

Не стареют душой ветераны... ☺️Хотя бы веселят в это непростое время.

ivanbak

Принудительное обследование психиатром. С него и начинать

rumatam

в дурку пора Вове, и такие люди решают государственные вопросы.............

Dr. LivSee

При капитализме НЕТ конкуренции.Либо тебя поглотят мегакорпорации, либо ты - банкрот.
Sibnet.Ru