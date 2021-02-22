Полиция в Кузбассе не приехала на вызов в дом, где убивали девушку

Сотрудники полиции в Кемерове во время дежурства проигнорировали вызовы в дом, откуда раздавались громкие женские крики. 23-летняя девушка была убита, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

В соцсетях со ссылкой на очевидцев и родных погибшей сообщается, что 23-летнюю студентку КузГТУ убил ее бывший парень. Говорят, что он мучил девушку больше трех часов. Соседи, испуганные громкими криками вызывали полицию, но она так и не приехала. Тогда люди сами взломали дверь, но было уже поздно.

По версии следствия, 14 января 202о года 41-летний начальник смены дежурной части и 40-летний старший оперативный дежурный дежурной части отдела полиции Ленинский УМВД по Кемерово получили сигнал, что в одной из квартир многоэтажного дома драка и слышны крики женщины. «Полицейские не отправили группу на проверку данной информации», — говорится в сообщении СК.

«В результате халатных действий полицейских преступные действия злоумышленника оперативно не были пресечены, в указанной квартире была убита 23-летняя жительница», — сказано в сообщении.

Полицейским предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ («Халатность»), предусматривающей наказания вплоть до ареста на срок до шести месяцев. По данным СК, со следствием полицейские не сотрудничали, свою вину не признали.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области. Материалы для расследования были собраны сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности. По результатам служебной проверки к строгой дисциплинарной ответственности привлечены непосредственные руководители полицейских.