НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Автомат Калашникова довели до совершенства

Источник:
ТАСС
677 2
Фото: © kalashnikov.media

Группа компаний «Калашников» провела глубокую модернизацию 5,45-мм автомата АК-12. Усовершенствованный вариант представлен на выставки вооружений IDEX-2021 в ОАЭ, сообщила пресс-служба «Калашникова.

«В частности, автомат получил более эргономичный приклад, новые рукоятку управления огнем со спусковой скобой, изменены прицельные приспособления», — уточнили ТАСС в пресс-службе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВечный спор: АК против М-16

Автомат был доработан по итогам войсковой эксплуатации. "Тем не менее, конструкторы совместно с заказчиком не останавливаются на достигнутом и находятся в постоянном поиске направлений дальнейшего совершенствования АК-12», — отметили в Калашникове.

Сейчас идут серийные поставки АК-12. На данный момент заказчикам поставлено уже десятки тысяч единиц автоматов этого типа.

Еще по теме
Назван срок начала серийных поставок «Арматы»
Ядерный щит России отследит пуск ракеты из любой точки мира
«Ростех» рассказал, зачем ракетоносцы Ту-160 красят в белый цвет
«Русский Land Сruiser» задумали создать на базе броневика
смотреть все
Оборона #Оружие #ОПК #Армия #Техника
Домострой
Проверка без согласия: чем грозит перепланировка квартир?
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Почему батареи в доме еле теплые?
Безопасная готовка: сколько служит сковорода
Замок и основание: как укладывать кварцевый ламинат
Все статьи
Подробности
•
Как замерзал Техас: кадры аномального холода
•
Упадут или взлетят: как изменятся цены на продукты
•
Готика в Нахаловке: что ждет старинную башню
•
Как изменится школа: без мела и смартфонов
Как это работает
•
Терпкая и шоколадная: как выбрать хурму
•
Как восстановить гаджет после глубокого разряда аккумулятора
•
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Полиция в Кузбассе не приехала на вызов в дом, где убивали девушку
Сибирь 22.02.2021 16:50
Руководство колонии в Иркутске отстранили после сообщений о пытках
Сибирь 22.02.2021 15:23
Ученый показал реконструкцию оружия древнего воина в Сибири
Сибирь 21.02.2021 12:09
Землетрясение произошло в Туве
Сибирь 21.02.2021 11:34
Самое популярное
Сбившего женщину с коляской новосибирца освободили из-под стражи
5081
Отец убитой через двери девочки в Чите рассказал о случившемся
5060
Путин повысил в звании самого богатого силовика России
2997
Россияне поддержали новые налоги
2563
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Как замерзал Техас: кадры аномального холода
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Топ комментариев

Иркут 69

Не стареют душой ветераны... ☺️Хотя бы веселят в это непростое время.

ivanbak

Принудительное обследование психиатром. С него и начинать

rumatam

в дурку пора Вове, и такие люди решают государственные вопросы.............

Dr. LivSee

При капитализме НЕТ конкуренции.Либо тебя поглотят мегакорпорации, либо ты - банкрот.
Sibnet.Ru