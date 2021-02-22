Автомат Калашникова довели до совершенства

Группа компаний «Калашников» провела глубокую модернизацию 5,45-мм автомата АК-12. Усовершенствованный вариант представлен на выставки вооружений IDEX-2021 в ОАЭ, сообщила пресс-служба «Калашникова.

«В частности, автомат получил более эргономичный приклад, новые рукоятку управления огнем со спусковой скобой, изменены прицельные приспособления», — уточнили ТАСС в пресс-службе.

Автомат был доработан по итогам войсковой эксплуатации. "Тем не менее, конструкторы совместно с заказчиком не останавливаются на достигнутом и находятся в постоянном поиске направлений дальнейшего совершенствования АК-12», — отметили в Калашникове.

Сейчас идут серийные поставки АК-12. На данный момент заказчикам поставлено уже десятки тысяч единиц автоматов этого типа.