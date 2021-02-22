Астероид размером со стадион приблизится к Земле

Астероид размером со стадион в понедельник, 22 февраля приблизится астероид размером со стадион, сообщает Лаборатория реактивного движения NASA

Согласно расчетам астроном, астероид 2020 XU6 диаметром около 213 метров приблизится к планете на расстояние около четырех миллионов километров.

В этот день мимо Земли также пролетят астероиды 2020 BV9 диаметром 23 метра (на ближайшем расстоянии 5,6 миллиона километров) и 2021 CC5 диаметром 40 метров, который пройдет примерно на расстоянии 6,9 миллиона километров.



