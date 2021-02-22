НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Астероид размером со стадион приблизится к Земле

Источник:
РИА Новости
502 0
Фото: © NASA

Астероид размером со стадион в понедельник, 22 февраля приблизится астероид размером со стадион, сообщает Лаборатория реактивного движения NASA

Согласно расчетам астроном, астероид 2020 XU6 диаметром около 213 метров приблизится к планете на расстояние около четырех миллионов километров.

В этот день мимо Земли также пролетят астероиды 2020 BV9 диаметром 23 метра (на ближайшем расстоянии 5,6 миллиона километров) и 2021 CC5 диаметром 40 метров, который пройдет примерно на расстоянии 6,9 миллиона километров.


Тема: Человек и космос
Ученый помечтал о городах-миллионниках на Марсе
Планетоход Perseverance показал цветные фото с Марса
Рогозин подшутил над посадкой американского марсохода
Марсоход Perseverance успешно сел и отправил первый снимок
смотреть все
Технологии #Космос
О самом главном
Браслеты судьбы: что означают линии на запястье
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Названы обреченные на любовную неудачу пары по гороскопу
Без опыта: как составить резюме начинающим карьеру
Все статьи
Подробности
•
Как замерзал Техас: кадры аномального холода
•
Упадут или взлетят: как изменятся цены на продукты
•
Готика в Нахаловке: что ждет старинную башню
•
Как изменится школа: без мела и смартфонов
Как это работает
•
Терпкая и шоколадная: как выбрать хурму
•
Как восстановить гаджет после глубокого разряда аккумулятора
•
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Полиция в Кузбассе не приехала на вызов в дом, где убивали девушку
Сибирь 22.02.2021 16:50
Руководство колонии в Иркутске отстранили после сообщений о пытках
Сибирь 22.02.2021 15:23
Ученый показал реконструкцию оружия древнего воина в Сибири
Сибирь 21.02.2021 12:09
Землетрясение произошло в Туве
Сибирь 21.02.2021 11:34
Самое популярное
Сбившего женщину с коляской новосибирца освободили из-под стражи
5081
Отец убитой через двери девочки в Чите рассказал о случившемся
5060
Путин повысил в звании самого богатого силовика России
2997
Россияне поддержали новые налоги
2563
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Как замерзал Техас: кадры аномального холода
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самое обсуждаемое
34
Россияне поддержали новые налоги
34
Суд оштрафовал Навального за клевету на ветерана
29
МИД Австрии призвал «не рубить сук» в вопросе санкций против России
25
Кремль оценил будущее Навального
21
МВД разрешило забирать пьяных граждан из квартир в вытрезвители
Sibnet.Ru