«Спутник V» в Европе сравнили с автоматом Калашникова

Российская вакцина «Спутник V» демонстрирует эффективность и надежность, сравнимые с характеристиками автомата Калашникова, заявил ведущий инфекционист Медицинского университета Вены Флориан Тальхаммер.

«"Спутник V" — он как автомат Калашникова, русский автомат: простой, надежный и эффективный. Обнадеживающие данные были опубликованы в очень уважаемом журнале — хоть поздно, но тем не менее. При первой и второй прививке используются разные вирусные векторы, что увеличивает эффективность», — цитирует ТАСС Тальхаммера.

Австрия изучает запрос России о готовности выпускать «Спутник V» на производственных мощностях местных компаний. Ранее посол России в Австрии Дмитрий Любинский передал австрийскому правительству информацию о готовности передать право на производство вакцины.

Ранее премьер-министр Словакии Игор Матович раскритиковал правительство страны за то, что оно не смогло принять решение о покупке «Спутник V».