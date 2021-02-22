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«Спутник V» в Европе сравнили с автоматом Калашникова

Источник:
ТАСС
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Фото: © sputnikvaccine.com

Российская вакцина «Спутник V» демонстрирует эффективность и надежность, сравнимые с характеристиками автомата Калашникова, заявил ведущий инфекционист Медицинского университета Вены Флориан Тальхаммер.

«"Спутник V" — он как автомат Калашникова, русский автомат: простой, надежный и эффективный. Обнадеживающие данные были опубликованы в очень уважаемом журнале — хоть поздно, но тем не менее. При первой и второй прививке используются разные вирусные векторы, что увеличивает эффективность», — цитирует ТАСС Тальхаммера.

Австрия изучает запрос России о готовности выпускать «Спутник V» на производственных мощностях местных компаний. Ранее посол России в Австрии Дмитрий Любинский передал австрийскому правительству информацию о готовности передать право на производство вакцины.

Ранее премьер-министр Словакии Игор Матович раскритиковал правительство страны за то, что оно не смогло принять решение о покупке «Спутник V».

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Топ комментариев

ivanbak

Принудительное обследование психиатром. С него и начинать

Sick Katze

Обычный сектант, чему тут удивляться.Кстати, Навальный признан виновным в клевете на ветерана И.С.Артёменко.По...

pepelmetal

Так он по любому донатит, но потом кричит "Путин где мои деньги"

Иркут 69

Не стареют душой ветераны... ☺️Хотя бы веселят в это непростое время.
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