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Жириновский объяснил свою идею ограничить вес чиновников

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что люди с лишним весом требуют от государства больших расходов. И здесь пример должны подать чиновники, которым нужно ограничить весовые параметры, предложил политик.

Жириновский призвал ограничить вес чиновников ста килограммами. По его мнению, люди с лишним весом требуют от государства больших расходов, «в это время люди, которые нормально себя чувствуют, от государства недополучают».

«Лишний вес — это один из главных факторов развития множества заболеваний и ранней смертности среди пожилых. Конечно, каждый человек в праве сам решать, что ему есть и что делать. Но государство должно проводить политику стимулирования граждан к здоровому образу жизни», — написал лидер ЛДПР в Telegram.

Пропагандировать такой образ жизни должны чиновники. «Хочешь оставаться на госслужбе— поддерживай себя в форме. Не можешь следить за собой — придется реализовывать себя в другой сфере», — заявил политик.

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