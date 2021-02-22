США пообещали ударить по России «не просто санкциями»

Соединенные Штаты ответят на приписываемые России кибератаки в ближайшее время, причем набор мер будет включать «не только санкции», помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

В декабре американские власти заявили о масштабной кибератаке на клиентов фирмы по компьютерной безопасности SolarWinds. В числе пострадавших назывались многие правительственные учреждения США.

«Мы попросили наше разведывательное сообщество провести дальнейшую работу по определению причастных и масштаба ущерба. на это уйдут недели, не месяцы, пока мы подготовим ответ. Ответ будет включать набор инструментов — видимых и невидимых. Это будут не просто санкции», — цитирует ТАСС Саливана.

По его словам, «реагирование на ряд таких действий требует более всеобъемлющего набора инструментов. Вот что администрация США намерена сделать.

Россия заявила о непричастности к ратакам. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков напомнил, что Москва не раз предлагала Вашингтону начать диалог по кибербезопасности, но получила «категорический отказ».