iPhone дает подремать девять минут из-за любви к старине

Все поколения смартфонов iPhone переводят будильник в режиме «подремать» на девять минут — так создатели отдали дань уважения электромеханическим будильникам.

Первые iPhone в 2007 году получили дизайн операционной системы в стиле скевоморфизма (подражание предметам и материалам из реального мира). В смартфоне приложение для чтения книг стилизовали под деревянный шкаф, календарь — под бумажный календарь, а будильник — под электромеханическое устройство.

Режим snooze («вздремнуть» или «прикорнуть») появился на электромеханических часах с перекидным циферблатом в 50-х годах. Одним нажатием можно было отложить сигнал будильника на более позднее время, а если точнее — то на девять минут.

Сигнал срабатывал в момент, когда на циферблате таблички менялись, указывая текущее время и запуская сигнал. Когда человек нажимал кнопку snooze, это означало, что в следующий раз будильник сработает через 10 минут.

В то время электромеханические устройства могли отмерять время только ровными минутами — если режим snooze активировали в 7:00, то он срабатывал в 7:10, а сам будильник откладывал время сигнал с 7:01 и получалось, что «дремать» удавалось 9 минут, объясняется в журнале «Популярная механика».

Apple отказался от скевоморфизма в оформлении операционной системы и встроенных приложениях, но функциональность не изменилась — «дремать» смартфон позволяет только девять минут.