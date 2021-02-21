Лучший из российских биатлонистов стал девятым в масс-старте

Биатлонист Александр Логинов занял девятое место в масс-старте на чемпионате мира в словенской Поклюке, это лучший результат у мужчин российской сборной.

Логинов допустил два промаха. Неточной была стрельба и у других россиян. Эдуард Латыпов финишировал 14-м, Матвей Елисеев — 15-м, Карим Халили — 20-м.

Гонку выиграл норвежец Стурла Легрейд, его соотечественник Йоханнес Дале взял серебро, бронза у француза Кентена Фийон-Майе.

На этом чемпионате мира россияне завоевали только одну медаль — бронзу в мужской эстафете.