НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Обнаружена связь между чертами личности и риском смерти

Источник:
Naked Science
399 0
Фото: © pixabay.com/ru/users/parentingupstream / Pixabay License

Сознательные и добросовестные люди, как правило, живут дольше из-за особенностей иммунной системы, доказали ученые из Университета Лимерика в Ирландии.

Ирландские исследователи в течение 14 лет изучали почти тысячу человек возрасте от 35 до 86 лет. «Мы хотели выяснить, может ли биологический путь, такой как наша иммунная система, объяснить, как связаны личность и смертность», — приводит Naked Science слова доктор Параика О-Суиллеабхайна.

Результаты показали, что добросовестность и сознательность связаны с более низким риском смертности. Оказалось, эти качества приводят к понижению уровня интерлейкина-6, который выступает одним из основных воспалительных компонентов, связанных с возрастными патологиями.

Влияние сознательности на смертность пронизывает иммунитет и связанные с ним физиологические системы (нервную, сердечно-сосудистую, дыхательную и эндокринную системы).

Сознательность также связана со «здоровыми» моделям поведения, такими как поддержание сбалансированной диеты, отказ от алкоголя и курения, физическая активность и прочее.

«Наша личность критически важна на протяжении всей жизни: от ранних стадий развития до старости. Теперь становится все более очевидно, насколько важны качества для нашего здоровья и, как следствие, долголетия», — добавил О-Суиллеабхайн.

Еще по теме
Психологи объяснили, почему трудно долго смотреть в глаза
Домашних кошек на Западе назвали угрозой для экологии
Раскрыта жуткая причина смерти египетского фараона
«Спутник V» в Европе сравнили с автоматом Калашникова
смотреть все
Технологии #Наука #Здоровье
Домострой
Проверка без согласия: чем грозит перепланировка квартир?
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Почему батареи в доме еле теплые?
Безопасная готовка: сколько служит сковорода
Замок и основание: как укладывать кварцевый ламинат
Все статьи
Подробности
•
Как замерзал Техас: кадры аномального холода
•
Упадут или взлетят: как изменятся цены на продукты
•
Готика в Нахаловке: что ждет старинную башню
•
Как изменится школа: без мела и смартфонов
Как это работает
•
Терпкая и шоколадная: как выбрать хурму
•
Как восстановить гаджет после глубокого разряда аккумулятора
•
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Полиция в Кузбассе не приехала на вызов в дом, где убивали девушку
Сибирь 22.02.2021 16:50
Руководство колонии в Иркутске отстранили после сообщений о пытках
Сибирь 22.02.2021 15:23
Ученый показал реконструкцию оружия древнего воина в Сибири
Сибирь 21.02.2021 12:09
Землетрясение произошло в Туве
Сибирь 21.02.2021 11:34
Самое популярное
Сбившего женщину с коляской новосибирца освободили из-под стражи
5081
Отец убитой через двери девочки в Чите рассказал о случившемся
5060
Путин повысил в звании самого богатого силовика России
2996
Россияне поддержали новые налоги
2561
Обсуждение (0)
Актуальные темы
Дела Навального
215
Бывший СССР
36
Человек и космос
101
Русские машины
47
Климатические войны
44
Мультимедиа
Как замерзал Техас: кадры аномального холода
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Топ комментариев

Иркут 69

Не стареют душой ветераны... ☺️Хотя бы веселят в это непростое время.

ivanbak

Принудительное обследование психиатром. С него и начинать

rumatam

в дурку пора Вове, и такие люди решают государственные вопросы.............

Dr. LivSee

При капитализме НЕТ конкуренции.Либо тебя поглотят мегакорпорации, либо ты - банкрот.
Sibnet.Ru