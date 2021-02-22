Обнаружена связь между чертами личности и риском смерти

Сознательные и добросовестные люди, как правило, живут дольше из-за особенностей иммунной системы, доказали ученые из Университета Лимерика в Ирландии.

Ирландские исследователи в течение 14 лет изучали почти тысячу человек возрасте от 35 до 86 лет. «Мы хотели выяснить, может ли биологический путь, такой как наша иммунная система, объяснить, как связаны личность и смертность», — приводит Naked Science слова доктор Параика О-Суиллеабхайна.

Результаты показали, что добросовестность и сознательность связаны с более низким риском смертности. Оказалось, эти качества приводят к понижению уровня интерлейкина-6, который выступает одним из основных воспалительных компонентов, связанных с возрастными патологиями.

Влияние сознательности на смертность пронизывает иммунитет и связанные с ним физиологические системы (нервную, сердечно-сосудистую, дыхательную и эндокринную системы).

Сознательность также связана со «здоровыми» моделям поведения, такими как поддержание сбалансированной диеты, отказ от алкоголя и курения, физическая активность и прочее.

«Наша личность критически важна на протяжении всей жизни: от ранних стадий развития до старости. Теперь становится все более очевидно, насколько важны качества для нашего здоровья и, как следствие, долголетия», — добавил О-Суиллеабхайн.