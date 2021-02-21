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Российские биатлонистки замкнули двадцатку в масс-старте

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Nordic Focus

Российские биатлонистки Светлана Миронова и Ирина Казакевич стали 19-й и 20-й в масс-старте на чемпионате мира в словенской Поклюке.

Миронова показала третью скорость чистого хода, но шесть промахов не позволили ей завоевать медаль. У Казакевич было четыре промаха.

Золото выиграла австрийская спортсменка Лиза Тереза Хаузер — она ни разу не промахнулась. Хаузер преодолела дистанцию 12,5 километра за 36 минут 5,7 секунды. Второе и третье места заняли норвежки Ингрид Тандревольд и Тириль Экхофф.

Этот чемпионат мира — неудачный для российской команды. В ее активе — единственная бронза, которую завоевали мужчины в эстафете.

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