Российские биатлонистки замкнули двадцатку в масс-старте

Российские биатлонистки Светлана Миронова и Ирина Казакевич стали 19-й и 20-й в масс-старте на чемпионате мира в словенской Поклюке.

Миронова показала третью скорость чистого хода, но шесть промахов не позволили ей завоевать медаль. У Казакевич было четыре промаха.

Золото выиграла австрийская спортсменка Лиза Тереза Хаузер — она ни разу не промахнулась. Хаузер преодолела дистанцию 12,5 километра за 36 минут 5,7 секунды. Второе и третье места заняли норвежки Ингрид Тандревольд и Тириль Экхофф.

Этот чемпионат мира — неудачный для российской команды. В ее активе — единственная бронза, которую завоевали мужчины в эстафете.