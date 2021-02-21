НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Китаец выбрал русские лакомства

Источник:
Sibnet.ru
439 0
Фото: © pixabay.com

Рыбные консервы и конфеты вошли в пятерку самых вкусных российских продуктов по версии китайского автора портала Sohu.

В первую очередь автор отметил рыбные консервы. Они значительно отличаются от китайских — у них плавают кусочки рыбы, а вкус нежный, приводит его мнение РИА Новости.

Китаец оценил колбасы и подчеркнул, что в России их изготавливают из чистого мяса без добавления крахмала. «С русской колбасой в качестве закуски не заметишь, как выпьешь на несколько бокалов алкоголя больше!»— признался автор.

Самой вкусной сладостью он назвал вафли со сгущенкой. Также дегустатор отметил русский мед и удивился многообразию конфет.

«Не подумайте, что я преклоняюсь перед иностранщиной. Русская еда действительно вкусная», — заключил он.

Отдельно рассказчик отметил, что цена соответствует качеству продуктов.

Тема: Человек и еда
Свет и диета: как восстановить режим сна?
Новогодний цитрус: какие мандарины вкуснее?
Искусственный мед: чем хуже натурального?
Гид по свинине: выбираем правильное мясо
смотреть все
Жизнь #Туризм #Продукты
О самом главном
Браслеты судьбы: что означают линии на запястье
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Названы обреченные на любовную неудачу пары по гороскопу
Без опыта: как составить резюме начинающим карьеру
Все статьи
Подробности
•
Как замерзал Техас: кадры аномального холода
•
Упадут или взлетят: как изменятся цены на продукты
•
Готика в Нахаловке: что ждет старинную башню
•
Как изменится школа: без мела и смартфонов
Как это работает
•
Модная соцсеть: почему все хотят в Clubhouse?
•
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
•
Что будет, когда закончатся уголь, нефть и газ
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Ученый показал реконструкцию оружия древнего воина в Сибири
Сибирь 21.02.2021 12:09
Землетрясение произошло в Туве
Сибирь 21.02.2021 11:34
СК задержал ответственных за обрушение фабрики в Норильске
Сибирь 21.02.2021 11:06
Первое в мире дисковое сердце сертифицируют в Сибири в 2021 году
Сибирь 21.02.2021 10:26
Самое популярное
Сбившего женщину с коляской новосибирца освободили из-под стражи
4911
Отец убитой через двери девочки в Чите рассказал о случившемся
4532
Путин повысил в звании самого богатого силовика России
2761
Россия продала Китаю нефть в недрах
2470
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Как замерзал Техас: кадры аномального холода
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Топ комментариев

Sick Katze

Обычный сектант, чему тут удивляться.Кстати, Навальный признан виновным в клевете на ветерана И.С.Артёменко.По...

ivanbak

Принудительное обследование психиатром. С него и начинать

pepelmetal

Так он по любому донатит, но потом кричит "Путин где мои деньги"

Sick Katze

"Блажен, кто верует!Тепло ему на свете..."(с)Знаешь, что в обиходе означает слово "блаженный"?
Sibnet.Ru