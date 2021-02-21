Китаец выбрал русские лакомства

Рыбные консервы и конфеты вошли в пятерку самых вкусных российских продуктов по версии китайского автора портала Sohu.

В первую очередь автор отметил рыбные консервы. Они значительно отличаются от китайских — у них плавают кусочки рыбы, а вкус нежный, приводит его мнение РИА Новости.

Китаец оценил колбасы и подчеркнул, что в России их изготавливают из чистого мяса без добавления крахмала. «С русской колбасой в качестве закуски не заметишь, как выпьешь на несколько бокалов алкоголя больше!»— признался автор.

Самой вкусной сладостью он назвал вафли со сгущенкой. Также дегустатор отметил русский мед и удивился многообразию конфет.

«Не подумайте, что я преклоняюсь перед иностранщиной. Русская еда действительно вкусная», — заключил он.

Отдельно рассказчик отметил, что цена соответствует качеству продуктов.