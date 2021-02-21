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МВД сохранит отпечатки пальцев россиян до 100-летнего возраста

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Министерство внутренних дел предложило увеличить срок хранения дактилоскопических данных россиян до достижения ими возраста 100 лет, сообщается на сайте ведомства.

Ведомство считает, что срок хранения отпечатков пальцев россиян, которые подлежат государственной дактилоскопической регистрации, нужно увеличить «до момента установления факта их смерти либо до достижения возраста 100 лет». В соответствии с действующим законодательством, эти данные хранятся до достижения гражданами 80-летнего возраста либо момента их смерти.

По мнению авторов законопроекта, изменения необходимы, поскольку в России «сохраняется тенденция к увеличению числа граждан, достигших возраста 80 и более лет».

Министерство приводит данные Росстата, согласно которым с январь 2015 года по январь 2020 года численность таких россиян увеличилась с 4,4 миллиона до 5,6 миллиона человек. По достижении этого возраста растет вероятность возникновения заболеваний, которые могут приводить к потере памяти, указывает МВД.

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