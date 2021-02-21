Вирусолог перечислил меры профилактики птичьего гриппа H5N8

Основные меры профилактики птичьего гриппа H5N8 — не есть дикую птицу, плохо обработанное мясо и сырые яйца, сообщил директор научного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

В конце декабря прошлого года семь россиян заразились вирусом птичьего гриппа А (H5N8). Это первый случай инфицирования человека этим штаммом в мире.

«При путешествиях и посещении экзотических ресторанов стараться не употреблять сырое мясо птицы и сырые яйца, потому что они могут быть источниками заражения вирусом гриппа», — сказал вирусолог в интервью «Мир24».

Он посоветовал воздержаться от употребления дикой птицы и предупредил, что контакту с зараженным животным могут подвергнуться люди, занимающиеся охотой.

По его словам, контролирующие органы уделят особое внимание появлению нового штамма птичьего гриппа. «Будут предприняты серьезные противоэпидемические меры, и все необходимое для локализации очага, для того чтобы как можно быстрее понять, что это — разновидность нового штамма или новый, уже изученный вариант вируса гриппа, родственный тому, что уже было описано, или это принципиально новый штамм», — уточнил специалист.

Он добавил, что по итогам предыдущих эпидемий можно говорить, что у заразившихся этим вирусом людей высока летальность.