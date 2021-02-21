Ученый помечтал о городах-миллионниках на Марсе

Постоянное присутствие людей на Марсе будет возможно уже к концу десятилетия, а к 2100 можно рассчитывать на город-миллионник, считает президент «Марсианского общества», инженер и энтузиаст марсианских исследований Роберт Зубрин.

Зубрин в интервью РИА Новости высказал уверенность, что к 2030 году корабли Starship от SpaceX доставят на Марс грузы и роботов, чтобы начать автоматизированное строительство базы. «До того как отправлять туда людей, нам понадобятся силовые установки, системы для выработки топлива из марсианского кислорода и воды», — объяснил он.

Планы Маска по отправке на Марс миллиона землян уже к 2050 году, эксперт считает «амбициозными». «Но мы можем отправить к этому времени одну тысячу людей, они создадут индустриальные и сельскохозяйственные возможности на Марсе для того, чтобы была возможность поддерживать жизнедеятельность большего числа людей», — рассказал Зубрин.

По его прогнозу, город-миллионник может вырасти на красной планете к 2100 году. Рассуждая о том, обойдется ли освоение Марса без человеческих жертв, эксперт сказал: «Всегда будет риск исследований, но ничего великого никогда не достигалось без храбрости».