Землетрясение произошло в Туве

Землетрясение магнитудой в эпицентре 5,7 произошло в воскресенье в 85 километрах восточнее села Адыр-Кежиг в Туве, никто не пострадал.

Землетрясение магнитудой в эпицентре 5,7 произошло в 85 км восточнее села Адыр-Кежиг Тоджинского кожууна. Интенсивность сотрясений в селе Адыр-Кежиг 3,8 баллов, в Кызыле 2,7 баллов, сообщила Служба ГО и ЧС Республики.

«Предварительныи анализ: плохих последствии для жизнедеятельности республики не имело. Мониторинг ведем. Дежурные службы приведены в готовность. Председатели администрации извещены», — написал глава региона Шолбан Кара-Оол в Instagram.