СК задержал ответственных за обрушение фабрики в Норильске

Правоохранительные органы задержали четырех сотрудников Норильской обогатительной фабрики по делу об обрушении здания организации, где погибли трое и пятеро пострадали, сообщает ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасию.

По предварительной версии следствия, в июле 2018 года во время обследования здания склада дробления руды Норильской обогатительной фабрики обнаружили дефекты, которые могли привести к обрушению. Строительно-ремонтные работы не начали в срок из-за «бездействия подозреваемых сотрудников Норильской обогатительной фабрики».

Только 8 февраля 2021 года сотрудники подрядной организации ООО «Норильскникельремонт» начали укреплять несущие опоры и перекрытия. При этом работы проводились без разрешительных документов и проектно-технической документации.

По неустановленной причине произошло обрушение части здания на площади около 1 тысячи квадратных метров. В больницу госпитализированы пять пострадавших, трое рабочих погибли.

Задержаны 43-летний начальник отдела по техническому надзору, 37-летний главный инженер и 46-летний начальник дробильного цеха Норильской обогатительной фабрики ООО «Медвежий ручей», а также 43-летний сотрудник ремонтно-строительного треста «Норильскникельремонт», ответственный за допуск сотрудников к работам.