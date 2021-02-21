Первое в мире дисковое сердце сертифицируют в Сибири в 2021 году

Специалисты Центра Мешалкина и компании «Импульс-проект» в 2021 году планируют сертифицировать первое в мире дисковое искусственное сердце, которое в пять раз дешевле зарубежных насосов, но гораздо бережнее с элементами крови, сообщила Sibnet.ru замдиректора по науке компании «Импульс-проект» Катерина Головина.

Когда сердце человека из-за износа плохо перегоняет кровь, ему нужна пересадка органа. Но донорских сердец на всех не хватает, и решением становится искусственное сердце или насос, который чаще всего заменяет работу левого желудочка сердца и перегоняет кровь.

Зарубежные аналоги стоят не менее 10 миллионов рублей, их работа связана с принципом лопастей, из-за этого они разрушают эритроциты, лейкоциты и тромбоциты, и могут приводить к образованию тромбов.

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Специалисты Центра Мешалкина и компании «Импульс-проект» разработали первый в мире дисковый насос на основе космический технологий. Это 16 дисков, когда аппарат включают, то воздействием магнитного поля «ротер начинает зависать в пространстве, левитировать». Кровь в корпусе насоса проскальзывает по поверхности диска и выходит из насоса, не разрушаясь. При работе такого «сердца» не образуются тромбоциты.

«Часть исследований насосов успешно пройдены (на мини-пигах и телятах). Ведутся работы по подготовке изделия к производственному выпуску. Необходимо решать вопросы по сертификации, чтобы внедрять изделие в клиническую практику», — отметила Головина.

По ее словам, компания планирует в этом году получить сертификат и начать производство насосов. Головина отметила, что потребность в таких медизделиях большая, в регионе проводится до 200 операций по пересадке сердца в год. Также изделия нужны в других регионах России. Основными потребителями изделий станут Центр Мешалкина и клиника Склифосовского.