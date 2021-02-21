Суд оштрафовал Навального за клевету на ветерана

Мировой суд назначил оппозиционеру Алексею Навальному штраф в размере 850 тысяч рублей за клевету в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Защита настаивала на оправдательном приговоре.

Судья Вера Акимова не нашла в деле отягчающих обстоятельств, а смягчающим признала наличие у Навального несовершеннолетнего ребенка. Обвинение настаивало на штрафе в 950 тысяч рублей, максимальный размер штрафа по статье о клевете — миллион рублей.

Суд счел вину Навального полностью доказанной материалами дела и пришел к выводу, что потерпевший Артеменко самостоятельно, осознанно и добровольно давал показания, чтобы защитить свое имя от клеветы.

Штраф должен быть оплачен в течение трех дней после вступления решения в силу, в ином случае его сумма может возрасти. Решение пока не вступило в силу, его можно обжаловать в течение десяти дней.