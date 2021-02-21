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Суд оштрафовал Навального за клевету на ветерана

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Мосгорсуда

Мировой суд назначил оппозиционеру Алексею Навальному штраф в размере 850 тысяч рублей за клевету в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Защита настаивала на оправдательном приговоре.

Судья Вера Акимова не нашла в деле отягчающих обстоятельств, а смягчающим признала наличие у Навального несовершеннолетнего ребенка. Обвинение настаивало на штрафе в 950 тысяч рублей, максимальный размер штрафа по статье о клевете — миллион рублей.

Суд счел вину Навального полностью доказанной материалами дела и пришел к выводу, что потерпевший Артеменко самостоятельно, осознанно и добровольно давал показания, чтобы защитить свое имя от клеветы.

Штраф должен быть оплачен в течение трех дней после вступления решения в силу, в ином случае его сумма может возрасти. Решение пока не вступило в силу, его можно обжаловать в течение десяти дней.

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Топ комментариев

Sick Katze

Обычный сектант, чему тут удивляться.Кстати, Навальный признан виновным в клевете на ветерана И.С.Артёменко.По...

ivanbak

Принудительное обследование психиатром. С него и начинать

pepelmetal

Так он по любому донатит, но потом кричит "Путин где мои деньги"

Sick Katze

"Блажен, кто верует!Тепло ему на свете..."(с)Знаешь, что в обиходе означает слово "блаженный"?
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