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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Кремль оценил будущее Навального

Источник:
Meduza
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Российские власти не думают о том, как сложится политическое будущее Алексея Навального после приговора, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что у нас есть законодательство, которое регламентирует порядок участия граждан в избирательном процессе. <…>. Это касается всех граждан страны, которые не поражены в правах в соответствии с нашими российскими законами. Кроме этого не может быть никаких критериев», — уточнил пресс-секретарь главы государства.

Он также отметил, что политическая жизнь в стране будет развиваться и дальше, так как она «очень многогранна» и действующей власти много кто оппонирует, поэтому плюрализм на политической арене сохранится.

«Кто-то это делает в рамках закона, кто-то — за гранью приличий. Кто-то это делает, стоя ногами на российской почве, кто-то это делает, одной или двумя ногами стоя на заграничной почве — у всех все по-разному»,— уточнил Песков.

Мосгорсуд ранее не удовлетворил апелляцию на замену оппозиционеру Алексею Навальному условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. Выездное заседание проходило в здании Бабушкинского суда.

По ходатайству защиты Алексею Навальному зачли дополнительные полтора месяца нахождения под домашним арестом в общий срок отбывания наказания. С учетом отбытого наказания оппозиционер проведет в колонии два с половиной года.

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Sick Katze

Обычный сектант, чему тут удивляться.Кстати, Навальный признан виновным в клевете на ветерана И.С.Артёменко.По...

ivanbak

Принудительное обследование психиатром. С него и начинать

pepelmetal

Так он по любому донатит, но потом кричит "Путин где мои деньги"

Sick Katze

"Блажен, кто верует!Тепло ему на свете..."(с)Знаешь, что в обиходе означает слово "блаженный"?
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