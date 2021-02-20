Кремль оценил будущее Навального

Российские власти не думают о том, как сложится политическое будущее Алексея Навального после приговора, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что у нас есть законодательство, которое регламентирует порядок участия граждан в избирательном процессе. <…>. Это касается всех граждан страны, которые не поражены в правах в соответствии с нашими российскими законами. Кроме этого не может быть никаких критериев», — уточнил пресс-секретарь главы государства.

Он также отметил, что политическая жизнь в стране будет развиваться и дальше, так как она «очень многогранна» и действующей власти много кто оппонирует, поэтому плюрализм на политической арене сохранится.

«Кто-то это делает в рамках закона, кто-то — за гранью приличий. Кто-то это делает, стоя ногами на российской почве, кто-то это делает, одной или двумя ногами стоя на заграничной почве — у всех все по-разному»,— уточнил Песков.

Мосгорсуд ранее не удовлетворил апелляцию на замену оппозиционеру Алексею Навальному условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. Выездное заседание проходило в здании Бабушкинского суда.

По ходатайству защиты Алексею Навальному зачли дополнительные полтора месяца нахождения под домашним арестом в общий срок отбывания наказания. С учетом отбытого наказания оппозиционер проведет в колонии два с половиной года.