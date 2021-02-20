Россиянин создал Clubhouse для Android

Российский разработчик Григорий Клюшников представил неофициальную версию приложения Clubhouse с открытым кодом для Android, программа опубликована на веб-сервисе GitHub.

Приложение Clubhouse — набравшая в последнее время популярность соцсеть, в основе которой общение с помощью голоса в режиме реального времени. Официально платформа доступна только пользователям операционной системы iOS.

Клюшников отметил, что написал программу за сутки, использовав голосовую инфраструктуру SDK Agora, которую применяет Clubhouse. Пользователям с операционной системой Android надо скачать и установить APK-файл приложения.

В описании программы указывается, что в приложении работают основные функции. Можно присоединяться к комнатам, общаться, просматривать профили людей и подписываться на них. Функции создания комнат, а также уведомления отсутствуют.

Разработчик не гарантирует, что Clubhouse не заблокирует пользователей нестандартного приложения. Чтобы максимально обезопасить себя, он советует использовать для регистрации iOS-устройство, после чего подключить на Android уже созданный аккаунт.