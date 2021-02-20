НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Россиянин создал Clubhouse для Android

Источник:
Sibnet.ru
1010 0

Российский разработчик Григорий Клюшников представил неофициальную версию приложения Clubhouse с открытым кодом для Android, программа опубликована на веб-сервисе GitHub.

Приложение Clubhouse — набравшая в последнее время популярность соцсеть, в основе которой общение с помощью голоса в режиме реального времени. Официально платформа доступна только пользователям операционной системы iOS.

Клюшников отметил, что написал программу за сутки, использовав голосовую инфраструктуру SDK Agora, которую применяет Clubhouse. Пользователям с операционной системой Android надо скачать и установить APK-файл приложения.

В описании программы указывается, что в приложении работают основные функции. Можно присоединяться к комнатам, общаться, просматривать профили людей и подписываться на них. Функции создания комнат, а также уведомления отсутствуют.

Разработчик не гарантирует, что Clubhouse не заблокирует пользователей нестандартного приложения. Чтобы максимально обезопасить себя, он советует использовать для регистрации iOS-устройство, после чего подключить на Android уже созданный аккаунт.

Еще по теме
Microsoft выпустит новую версию популярного пакета Office
Flash Player принудительно удалят из Windows 10
Windows 10 покажет статистику расхода аккумулятора
Как измерить радиацию при помощи смартфона
смотреть все
Технологии #Софт #Смартфоны
Время зимы
Лед и шаманы: что посмотреть на Байкале с иркутской стороны
Закон выживания: как устроена волчья стая
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Правильная подошва: устоять и не замерзнуть
Удар и удушье: почему лавины беспощадные убийцы?
Пушка и 15 минут: как отогревают замерзшие автомобили
Все статьи
Подробности
•
Как замерзал Техас: кадры аномального холода
•
Упадут или взлетят: как изменятся цены на продукты
•
Готика в Нахаловке: что ждет старинную башню
•
Как изменится школа: без мела и смартфонов
Как это работает
•
Модная соцсеть: почему все хотят в Clubhouse?
•
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
•
Что будет, когда закончатся уголь, нефть и газ
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Ученый показал реконструкцию оружия древнего воина в Сибири
Сибирь 21.02.2021 12:09
Землетрясение произошло в Туве
Сибирь 21.02.2021 11:34
СК задержал ответственных за обрушение фабрики в Норильске
Сибирь 21.02.2021 11:06
Первое в мире дисковое сердце сертифицируют в Сибири в 2021 году
Сибирь 21.02.2021 10:26
Самое популярное
Сбившего женщину с коляской новосибирца освободили из-под стражи
4911
Отец убитой через двери девочки в Чите рассказал о случившемся
4531
Путин повысил в звании самого богатого силовика России
2761
Россия продала Китаю нефть в недрах
2470
Обсуждение (0)
Актуальные темы
Дела Навального
215
Бывший СССР
36
Человек и космос
100
Русские машины
47
Климатические войны
44
Мультимедиа
Как замерзал Техас: кадры аномального холода
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самое обсуждаемое
33
Россияне поддержали новые налоги
28
Суд оштрафовал Навального за клевету на ветерана
25
МИД Австрии призвал «не рубить сук» в вопросе санкций против России
24
Кремль оценил будущее Навального
22
Матвиенко заявила о своей пенсии в 25 тысяч рублей
Sibnet.Ru