Microsoft выпустит новую версию популярного пакета Office

Microsoft представила две версии популярного пакета приложений — Office 2021 для домашнего использования и Office LTSC для корпоративного сектора.

Новые версии Microsoft Office включают в себя различные изменения дизайна, в плане возможностей программы практически ничем не отличаются от старых пакетов, пишет издание The Verge.

Office LTSC является альтернативой для корпоративных клиентов, которые по тем или иным причинам отказались от облачных программ пакета Microsoft 365. Пользователями Office LTSC могут стать сотрудники компаний, которые не нуждаются в получении постоянных обновлений.

Office 2021 и Office LTSC поддерживают работу на 32-разрядных и 64-разрядных операционных системах Windows и macOS. Обе версии пакета программ будут доступны во второй половине 2021 года.

Стоимость потребительской версии пакета останется без изменений, тогда как стоимость приложений для бизнеса выросла на 10%. При покупке пользователи получат бессрочную лицензию на приложения.