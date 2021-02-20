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Первое в мире заражение людей вирусом H5N8 выявили в России

Источник:
ТАСС
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Фото: © sputnikvaccine.com

В России впервые выявлены случаи заражения людей птичьим гриппом H5N8, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Заболевание выявили у семи сотрудников птицефабрики на юге страны.

Ученые из новосибирского центра «Вектор» обнаружили вирус в генетическом материале россиян. Вспышка гриппа среди поголовья птиц была зарегистрирована на предприятии в декабре 2020 года, передает ТАСС.

«Нашим ученым удалось увидеть изменения в организме человека и иммунный ответ на встречу с этим вирусом у всех семи работников этой птицефабрики», — сказала Попова, подчеркнув при этом, что все семь человек на данный момент чувствуют себя хорошо.

Глава Роспотребнадзора уточнила, что вирус H5N8 сумел преодолеть межвидовой барьер и перейти от птицы к людям, однако от человека к человеку он пока не передается, подобные случаи не зафиксированы.

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